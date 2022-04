Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Personenkontrolle im Reisebus führt zur Festnahme

Konstanz (ots)

Am späten Sonntagabend (3. April 2022) haben Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen per Vorführungshaftbefehl gesuchten Mann festgestellt.

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Bundespolizisten grenzüberschreitende Busreisende auf dem Weg von Mailand nach Hamburg. Bei der Überprüfung eines deutschen Staatsangehörigen kam eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Würzburg zum Vorschein. Gegen den 42-Jährigen bestand ein Haftbefehl - im September letzten Jahres blieb er unentschuldigt dem Termin zu seiner Hauptverhandlung fern. Dem Angeklagten werden Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Gestern Mittag wurde der Mann einer Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingewiesen.

