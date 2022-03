BPOLI-KN: Mit Joint und offenem Haftbefehl am Bahnhof Singen unterwegs

Ravensburg (ots) - Nach einem Besuch bei seiner Freundin wurde ein Reisender am Bahnhof in Ravensburg kontrolliert. Anstatt seinen Heimweg fortsetzen zu können, musste der 32-Jährige nunmehr für 70 Tage in das nächstgelegene Gefängnis. Am späten Sonntagabend (27. März 2022) stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen ...

