Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei stellt gesuchten Straftäter in Ravensburg

Ravensburg (ots)

Nach einem Besuch bei seiner Freundin wurde ein Reisender am Bahnhof in Ravensburg kontrolliert. Anstatt seinen Heimweg fortsetzen zu können, musste der 32-Jährige nunmehr für 70 Tage in das nächstgelegene Gefängnis.

Am späten Sonntagabend (27. März 2022) stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Ravensburg fest. Der durch das Amtsgericht Ravensburg im Jahr 2020 verurteilte Mann wurde seit wenigen Monaten durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg gesucht. Aufgrund fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die geforderte Summe konnte der in der Schweiz wohnhafte Mann nicht aufbringen und wurde daher ersatzweise um kurz vor Mitternacht an die Justizvollzugsanstalt Ravensburg übergeben.

