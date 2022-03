BPOLI-KN: Haft mit Hilfe des Bruders entgangen

Singen / Bietingen (ots) - Die Bundespolizei konnte am vergangenen Freitag (18. Februar 2022), am Bahnhof Singen und am Grenzübergang Bietingen / Thayngen, zwei Haftbefehle gegen zwei deutsche Staatsangehörige vollstrecken. Nach einer Kontrolle im Intercity von Zürich nach Stuttgart nahmen Polizisten des Bundespolizeireviers Singen am Nachmittag einen 53-Jährigen ...

mehr