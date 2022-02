Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme einer zweifach gesuchten 21-Jährigen

Bietingen / Thayngen (ots)

Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, konnte am Grenzübergang in Bietingen / Thayngen eine gesuchte rumänische Staatsangehörige durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahme kontrollierten Beamte der Bundespolizei die Frau bei der Einreise nach Deutschland. Eine Überprüfung ergab das Vorliegen zweier Haftbefehle.

Die Gesuchte wurde im Sommer 2020 vom Amtsgericht Deggendorf wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 2355,50 Euro verurteilt. Die geforderte Summe beglich sie jedoch bislang nicht. Zudem bestand eine offene Geldstrafe in Gesamthöhe von 302,50 Euro anlässlich einer Verurteilung im Frühjahr 2021 durch das Amtsgericht Singen wegen Diebstahls.

Am gestrigen Tage konnte durch die Zahlung der beiden Geldstrafen die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafen abgewendet werden. Die Frau setzte anschließend ihre Reise fort.

