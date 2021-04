Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lkw-Auflieger

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein - Während ein 35-jähriger Lkw-Fahrer von Dienstagabend (20.04.) auf Mittwochmorgen (21.04.) seine Ruhezeiten einhielt, brachen Unbekannte in dessen Auflieger auf dem Rastplatz "Am Pommer" an der Autobahn 7 ein. Die Täter entwendeten mehrere auf dem Auflieger befindliche Spannbetttücher im Wert von rund 20 Euro und verschwanden unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

