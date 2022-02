Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Täter verduften aus der Parfümerie

Stadthagen (ots)

(bae)Am 04.02.2022 gegen 11:45 Uhr konnte durch die Aufmerksamkeit einer Verkäuferin ein Diebstahl verhindert werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Pärchen in einer Parfümerie in der Stadthäger Innenstadt. Während sich die Frau beraten ließ, versuchte ihr Begleiter einen Flakon zu entwenden. Der Vorgang wurde durch die Verkäuferin beobachtet und der Mann daraufhin angesprochen. Der Täter flüchtet gemeinsam mit seiner Begleiterin aus der Parfümerie, den Flakon hat er vor Ort zurückgelassen. Bei dem Pärchen soll es sich um einen kräftigen Mann, Mitte 50, ca. 180 cm groß gehandelt haben. Seine Begleiterin wird auf Anfang 50 geschätzt. Besonders auffällig ist ihre Größe von 200cm und die auftätowierten Augenbrauen. Wer in der fraglichen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

