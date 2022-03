Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Falscher Alarm im Klinikum

Villingen (ots)

Wegen eines Brandalarms Schwarzwald-Baar-Klinikum sind am Dienstagmorgen Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Kurz vor acht Uhr hatte ein Brandmelder angeschlagen und den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren Villingen und Schwenningen sowie der Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Wie es sich aber schnell herausstellte, gab es weder Feuer noch Rauch. Der Melder, der in einer Zwischendecke im Untergeschoss angebracht war, hatte in jüngster Vergangenheit schon einmal falschen Alarm ausgelöst. Dieser wird nun auf einen möglichen Defekt überprüft.

