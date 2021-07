Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kühlschrank gestohlen// Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 08.07.2021, 18:30 Uhr und dem 11.07.2021, 12:30 Uhr suchte ein derzeit unbekannter Täter den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Orleanstraße in Hildesheim auf und öffnete gewaltsam ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils. Anschließend entwendete der Täter einen Kühlschrank und flüchtete in unbekannte Richtung.

Es handelte sich um eine Kühl-Gefrierkombination mit den Außenmaßen von 180cm x 60cm.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum zwischen der Steingrube und der Galgenbergstraße verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder zu dem Verbleib des Kühlschrankes Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell