Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (144/2022) Unfallflucht vor Ärztehaus in Bremke - Audi beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Bremke, Haspel Freitag, 25. März 2022, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr

BREMKE (jk) - In der Straße "Haspel" in Bremke (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Freitag (25.03.22) ein schwarzer Audi A 3 mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug am Heck beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.30 und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem dortigen Ärztehaus. Der Unfallverursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell