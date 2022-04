POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem VW am Freitag, 1. April, 13.15 Uhr, auf dem Alten Uentroper Weg stürzte eine 63-jährige Passagierin und verletzte sich leicht. Der Linienbus fuhr in Richtung Innenstadt stieß mit einem VW Tiguan zusammen, der an der Ampel Alter Uentroper Weg / Papenweg wartete. Durch den Aufprall stürzte ein 63 Jahre alter weiblicher Fahrgast in dem Bus und ...

