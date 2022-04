Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 25-Jähriger schlägt Ex

Grünstadt, Maybachstraße - 09.04.2022, 03:40 Uhr (ots)

Zu dem ganzen Schneechaos kam es am frühen Morgen auch zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Maybachstraße. Ein 25-Jähriger aus Weisenheim/Bg. befand sich im Rahmen einer privaten Feier in einer Shisha-Lounge, als er mit seiner 20-jährigen "Ex" Streit bekam. Er wurde des Lokals verwiesen, aber vor dem Lokal ging der Streit weiter, in dessen Verlauf der Mann die junge Frau geschubst und mehrfach geschlagen haben soll. Als ein 21-Jähriger dazwischen ging, wurde er von dem Angreifer auch mehrfach mir der Faust ins Gesicht geschlagen.

