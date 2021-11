Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 37-Jähriger bei einer Familienstreitigkeit in Mössingen getötet (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Mössingen (TÜ):

Ein 37-Jähriger ist am Sonntagabend im Verlauf einer familiären Auseinandersetzung im Mössinger Ortsteil Belsen so schwer verletzt worden, dass er wenig später verstarb.

Gegen 22.20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem durch Hilferufe aufmerksam gewordene Passanten das schwer verletzte Opfer auf der Mössinger Straße liegend aufgefunden hatten. Trotz sofortiger notärztlicher Hilfe verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es am Abend innerhalb der Familie zu Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf ein 19-jähriger Schwager dem Opfer tödliche Stichverletzungen zufügte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, die zeitweise auch von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden, verliefen bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum genauen Tathergang dauern noch an. Nach dem 19-jährigen syrischen Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.

Das Kriminalkommissariat Tübingen bittet um Hinweise von Zeugen, die am späten Sonntagabend im genannten Bereich mit der Flucht des Verdächtigen in Zusammenhang stehende Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell