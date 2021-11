Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Waschparks angegangen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Falsche Softwaremitarbeiterin; Versuchter Pkw-Diebstahl; Streit im Straßenverkehr; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Reutlingen / Metzingen / Bempflingen (RT/ES): Auf Waschparks abgesehen

Am Wochenende hatten es ein oder mehrere Unbekannte auf Auto-Waschparks in Reutlingen, Metzingen und Bempflingen abgesehen. Wie bislang bekannt ist, wurden in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag insgesamt fünf Waschanlagen angegangen. In Reutlingen brachen die Täter in der Lembergstraße, der Auchtertstraße sowie der Ferdinand-Lassalle-Straße jeweils mehrere Münzautomaten auf. So auch in der Bempflinger Austraße. In der Gutenbergstraße in Metzingen gelangten die Täter über das Aufhebeln einer Tür gar in den Betriebsraum der Waschanlage. Im Inneren öffneten sie ebenso gewaltsam einen Geldeingabeautomaten und flüchteten anschließend. Die Höhe des jeweils entwendeten Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge zusammengenommen jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. (mr)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat ersten Ermittlungen nach am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 465 geführt. Eine 24-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Audi auf der Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Ehingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung der L 230 kam sie mit ihrem Wagen im Auslauf der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug beschädigte im Anschluss einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen bis es letztendlich auf der Straße zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. (ms)

Metzingen (RT): Ohne Führerschein Unfall verursacht

Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war eine 37-Jährige, die am Sonntagnachmittag in der Verlängerung der Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Verlängerung der Reutlinger Straße in Richtung Pferdehof unterwegs, als sie mit ihrem Wagen auf Höhe der Fahrbahnverengung ungebremst auf einen Mofa-Roller auffuhr. Der 15-jährige Rollerfahrer und sein gleichaltriger Sozius stürzten daraufhin zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Während der Mofafahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, konnte sein Sozius selbständig einen Arzt aufsuchen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Fiat-Fahrerin möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. (ks)

Esslingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Sonntagmorgen wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 15.11.2021 und Sonntagvormittag, elf Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Georg-Deuschle-Straße eingebrochen ist. Über ein Fenster im Untergeschoss hatte sich der Einbrecht gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und nachfolgend in sämtlichen Räumen die Schränke durchwühlt. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ks)

Plochingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, ist in ein Wohnhaus in der Plochinger Mozartstraße eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort durchwühlte er mehrere Schränke nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Vereinsgaststätte

In eine Vereinsgaststätte in der Römerstraße in Liebersbronn ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit von 21.30 Uhr bis 10.15 Uhr die Eingangstür auf. Anschließend durchwühlte er die Schränke und Schubladen im Lokal sowie in den Vereinsräumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er etwas Münzgeld sowie mehrere Kissen und Decken. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Von vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiterin betrogen (Warnhinweis)

Um mehrere tausend Euro ist ein über 70 Jahre alter Mann aus Esslingen am Wochenende von einer Telefonbetrügerin gebracht worden. Die Unbekannte meldete sich am Samstag mehrmals telefonisch bei dem Senior und gab sich als Mitarbeiterin der Firma Microsoft aus. Sie gaukelte ihm vor, dass es auf seinem Computer massive Online-Bedrohungen geben würde und bot ihre Hilfe an. Im weiteren Verlauf verschaffte sie sich Zugriff auf seinen Rechner sowie sein Mobiltelefon und überwies sich das Geld.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer

Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder

sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn

herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm

löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (ms)

Filderstadt (ES): Einbruch in Bernhausen

In ein Wohnhaus im Stetter Weg in Bernhausen ist am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, gelangte der Täter über die Balkontüre gewaltsam in das Gebäude und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenstände. Dabei durchwühlte er mehrere Schränke. Ob der Einbrecher fündig wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Versuchter Pkw-Diebstahl

Wegen des Verdachts des versuchten Pkw-Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Sonntagmorgen gegen drei Männer im Alter von 28, 31 und 43 Jahren. Dem Trio wird zur Last gelegt, gegen 8.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Sielmingen versucht zu haben, zwei abgemeldete Autos zu entwenden. Der Besitzer des VW Golf und des VW Passat hatte die Männer zuvor entdeckt, worauf die Polizei verständigt wurde. Die Tatverdächtigen konnten noch vor Ort von den Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Hoher Schaden bei Einbruch verursacht

Einen beträchtlichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter am Wochenende bei einem Einbruch in Reudern hinterlassen. Der Täter brach in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, in ein Nebengebäude des Sportheims in der Hülenbergstraße ein und suchte nach Stehlenswertem. Des Weiteren versuchte er, gewaltsam in die Kabinen vorzudringen. Die misslang jedoch. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen - Bühl (TÜ): Streit im Straßenverkehr

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf eines Vorfalls zwischen drei Verkehrsteilnehmern am Sonntagmittag in der Eugen-Bolz-Straße. Gegen 12.05 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Opel die Eugen-Bolz-Straße in Fahrtrichtung Kiebingen. Nachdem sie einen in gleicher Richtung fahrenden 52-jährigen Rennradfahrer überholt hatte, kam es den ersten Erkenntnissen zufolge zu einem Wortgefecht zwischen den beiden, in welchem der Radler die Autofahrerin beleidigt haben soll. Daraufhin soll die Autofahrerin ihren Pkw so gelenkt haben, dass der Außenspiegel den Radfahrer streifte, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. In der Folge soll dann der 20-jährige Beifahrer aus dem Opel ausgestiegen sein und dem Radler noch einen Schlag versetzt haben. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Albstadt - Ebingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem brennenden Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen, kurz nach 6.45 Uhr, in die Sonnenstraße ausgerückt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Motorbereich eines kurz zuvor am Fahrbahnrand abgestellten VW in Brand geraten. Die Feuerwehr Ebingen, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (sm)

