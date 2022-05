POL-LB: Gärtringen: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen BMW-Lenker

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen bislang unbekannte Männer, die am Donnerstag kurz nach 16.00 in der S-Bahn 6, die zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Weil der Stadt verkehrt, negativ auffielen. Die vierköpfige Gruppe stieg nach derzeitiger Erkenntnisse am Bahnhof in Ditzingen in die S-Bahn ein. Alle vier ...

mehr