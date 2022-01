Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte verursachen Schaden auf Schulgelände

Erkelenz (ots)

Zwischen 12 Uhr am Freitag, 7. Januar, und 11.30 Uhr am Sonntag, 9. Januar, brachen unbekannte Täter auf einem Schulgelände am Schulring die Tür eines Nebengebäudes auf. Darin befindliche Spielzeuge wurden quer auf dem Schulhof verteilt. Des Weiteren verursachten die Täter durch Vandalismus Sachschaden am Hauptgebäude.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell