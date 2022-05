Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Schadensträchtiger Unfall nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Rund 22.000 Euro Sachschaden sowie ein leicht verletzter BMW-Fahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr in der Holdergasse in Schwieberdingen ereignete. Ein 28 Jahre alter Mann fuhr mit seinem BMW in Richtung Hirschgasse, als er mutmaßlich am Steuer einschlief und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sein Fahrzeug gegen einen Stein und wurde nach links gegen ein geparktes Motorrad geschleudert. Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls zwischen der Fahrbahn und dem PKW eingeklemmt. Der PKW landete auf der Fahrerseite, wodurch der 28-Jährige im Fahrzeug eingeschlossen wurde und sich nicht selbst befreien konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen rückte mit drei Fahrzeugen und 34 Wehrkräften aus, um den BWM-Fahrer aus seinem PKW herauszuschneiden. Dieser wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 21.000 Euro. Der Stein, gegen welchen der BMW geprallt war, wurde durch einen Gartenzaun hindurch in einen Garten geschleudert und verursachte dort einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell