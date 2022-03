POL-MI: Bei Abbiegemanöver zusammengestoßen

Minden (ots) - Mehrere Brände im Mindener Stadtgebiet von vorwiegend Mülltonnen beschäftigten am Wochenende die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr. Nun überprüfen die Ermittler der Polizei mögliche Tatzusammenhänge. Die ersten Feuer wurden den Einsatzkräften am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr in Mindenerheide gemeldet. In der Straße Sieben Bauern brannte an einer Haustür ein Dekorationskranz, an einem ...

