Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Diebstahl geflüchtet/ Zeugen gesucht

Waldfeucht-Haaren (ots)

Zwei bisher unbekannte Männer entwendeten am Samstag, 7. August, gegen 16 Uhr, diverse Spirituosen aus einem Supermarkt an der Johannesstraße. Ein Mitarbeiter hielt die beiden auf dem Parkplatz des Supermarktes auf, woraufhin diese die beiden Rücksäcke mit dem Diebesgut zurückließen und in verschiedene Richtungen flüchteten. Bei einem der Täter handelte es sich laut Beschriebung um einen 20 bis 25 Jahre alten und 175 bis 180 Zentimeter großen Mann mit afrikanischem Erscheinungsbild. Er trug einen grauen Pullover der LA Lakers, eine schwarze Cargohose und schwarze Sportschuhe mit roter Verse. Der zweite Täter wurde ebenfalls als 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und afrikanisch aussehend beschrieben. Er war mit einem grauen T-Shirt, einer dunkelblauen Jacke, einer kurzen grauen Hose und schwarzen Sportschuhen mit weißen Tennissocken bekleidet. Das Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, einen Hinweis online an die Polizei weiterzugeben. Hierzu kann folgender Link genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell