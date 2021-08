Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Person auf Baumarktgelände

Erkelenz (ots)

Eine bisher unbekannte Person wurde gegen 21 Uhr am Freitag (6. August) von der Überwachungskamera eines Baumarktes an der Aachener Straße dabei gefilmt, wie sie sich an mehreren Gegenständen zu schaffen machte. Anschließend entfernte sich die Person offenbar ohne Beute mit einem Fahrrad. Möglicherweise hatten die Gegenstände für einen späteren Diebstahl vorbereitet werden sollen. Es handelte sich um eine scheinbar männliche Person mit blauer Jeanshose, roter Oberbekleidung und dunkelgrauer Sweatjacke. Außerdem trug der Unbekannte dunkle Schuhe mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln. Das Fahrrad war schwarz und silberfarben. Wer kann Hinweise zur Identität der beschriebenen Person machen oder hat weitere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell