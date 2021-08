Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Erkelenz-Granterath (ots)

An der Heerstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen 19 Uhr am Samstag (7. August) und 6.10 Uhr am Sonntag (8. August) eine Geldbörse aus einem parkenden Pkw.

