POL-PB: Einbruch in Brotfabrik

Salzkotten (ots)

(mb) An der Geseker Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Einbruch in eine Brotfabrik verübt worden.

Der Einbruch wurde am Mittwoch gegen 05.50 Uhr entdeckt. Der oder die Täter waren an der Rückseite des Firmenkomplexes vom Bahngelände auf ein Flachdach geklettert. Sie hebelten mehrere Fenster auf, um die Büros zu gelangen. Im Gebäude wurden Türen aufgebrochen. Die Einbrecher erbeuteten eine geringe Summe Bargeld und Computerzubehör.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

