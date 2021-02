Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Brand in Einfamilienhaus

Dörpen (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Oststraße in Dörpen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in dem Wohn- und Esszimmer eines Einfamilienhauses gegen 12.30 Uhr zu einem Brand. Eine Anwohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und erlitt einen leichten Schock. Der Hund der Bewohner verendete jedoch in Folge der starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehren aus Dörpen und Kluse waren mit insgesamt neuen Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Schadenshöhe auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

