Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - Video-Chat zum Thema Häusliche Gewalt

Bild-Infos

Download

Grafschaft Bentheim (ots)

Homeschooling, Homeoffice, social distancing - wir alle müssen seit geraumer Zeit mit erheblichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie leben. Das stellt so manchen vor großen Herausforderungen. Schulen und Kindergärten sind teils komplett geschlossen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Eltern betreuen ihre Kinder zu Hause. All das gepaart mit finanziellen Ängsten und der Sorge diese Ausnahmesituation möglichst unbeschadet zu überstehen, lässt Betroffene an ihre Grenzen stoßen. Eine Mischung die unter Umständen zu einer Überforderung führen, welche sich in einzelnen Fällen in der Ausübung von Gewalt in ihren unterschiedlichsten Formen auswirken kann. Um den betroffenen Personen ein "offenes Ohr" anbieten zu können, hat die Bad Bentheimer Gleichstellungsbeauftragte Esther Jakobi gemeinsam mit dem für Kriminalprävention zuständige Kriminaloberkommissar Uwe van der Heiden vom Polizeikommissariat in Nordhorn sowie mit Stefanie Pietruschka von der Frauenberatungsstelle Nordhorn und Sandra Roling vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Nordhorn einen Video-Chat organisiert. Am 8. Februar von 19.30 bis 21 Uhr sowie am 10. Februar von 10 bis 11.30 Uhr können sich Betroffene als auch Interessierte an dem Video-Chat mit den Akteuren beteiligen. "Selbstverständlich haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in dem Chat völlig anonym zu bleiben", erklärt Uwe van der Heiden. "Sie können sich unter einem Pseudonym anmelden und die Kamerafunktion ausschalten." Wer mitmachen möchte, meldete sich vorab per Mail unter gleichstellung@stadt-badbentheim.de an und erhält im Anschluss von Esther Jakobi einen Link sowie die Anmeldedaten für die Zoom-Konferenz. Auch außerhalb des Video-Chats ist es natürlich möglich, sich an die jeweiligen Beratungsstellen zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell