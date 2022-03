Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Brände in kurzer Zeit

Minden (ots)

Mehrere Brände im Mindener Stadtgebiet von vorwiegend Mülltonnen beschäftigten am Wochenende die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr. Nun überprüfen die Ermittler der Polizei mögliche Tatzusammenhänge.

Die ersten Feuer wurden den Einsatzkräften am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr in Mindenerheide gemeldet. In der Straße Sieben Bauern brannte an einer Haustür ein Dekorationskranz, an einem anderen Grundstück ein Seil an einer Toreinfahrt sowie neben dem Grundstück in einem Waldstück etwas Gestrüpp. Hier kam es zu keinen größeren Schäden. Kurz vor Mitternacht konnte ein Hauseigentümer in der Straße Zum Finsteren Felde einen Mülltonnenbrand selbst löschen. Hierbei wurden zudem zwei nebenstehende Tonnen sowie ein Teil einer Holzüberdachung beschädigt.

Die beiden nächsten Einsatzorte befanden sich kurz nach Mitternacht im Petershäger Weg. Bei einem Einfamilienhaus brannte eine Mülltonne. Der Brand konnte durch die eingesetzten Beamten und die hinzugezogene Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Flammen wurden zudem ein Treppengeländer sowie die Überdachung als auch eine Fensterjalousie beschädigt. Bei einem Nachbarhaus brannte ebenfalls eine Mülltonne. Hier wurden ein Unterstand vor der Garage sowie die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Gegen ein Uhr brannten bei einem Haus in der Bismarkstraße Blumenkübel. Hierdurch wurden durch Hitzeentwicklung auch Rollläden beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Ein Bewohner wurde zur Untersuchung vorsorglich dem Klinikum Minden zugeführt. Die Kriminalwache nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Bereits in der Nacht zu Samstag wurde gegen ein Uhr ein Mülltonnenbrand am Königswall gemeldet. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob in der Nähe der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu erreichen.

