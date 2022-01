Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Überholmanöver !

Allenbach (ots)

Am Donnerstag, dem 6. Januar 2022, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B 269 zwischen der Idar-Brücke und dem Forsthaus Hüttgeswasen.

Ein Lkw, ein Audi A 5 sowie ein Audi A 4 befuhren in dieser Reihenfolge eine längere Gerade, als der Fahrer des dritten Fahrzeugs, einem Audi A 4, die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen wollte. Als er sich etwa in Höhe des zu überholenden A 5 befand, scherte der Fahrer dieses Pkw plötzlich ebenfalls zum Überholen aus, so dass der Fahrer des A 4 nach links ausweichen musste. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten, wodurch sein Pkw im Bereich des Türgriffs beschädigt wurde.

Der Fahrer des Audi A 5 setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Verkehrsgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

