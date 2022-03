Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt: Auto-Fahrer (21) verursacht Unfall und lässt sich mit Taxi nachhause fahren

Stemwede (ots)

Bei einer Streifenfahrt auf der L770 (Alter Postweg) am Sonntagmorgen bemerkten die Polizeibeamten um kurz vor 8 Uhr in Destel einen augenscheinlich verunfallten Fiat. Dieser befand sich ausgangs einer leichten Linkskurve stark beschädigt mit zwei platten Reifen und ohne Kennzeichen im rechtsseitigen Straßengraben. Dem Spurenbild zufolge war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen, über eine Grundstückseinfriedung hinweg sowie durch Buschwerk gefahren und mit einem großen Straßenschild kollidiert. Vom Fahrzeugführer fehlte allerdings jede Spur.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte schnell die Halteranschrift in Espelkamp ermittelt werden. Dort trafen die Beamten nicht nur auf den Eigentümer des Fiats sowie den 21 Jahre alten mutmaßlichen Unfallfahrer, sondern entdeckten auch die zum Auto gehörenden Kennzeichen. Nachdem sich der unverletzte 21-Jährige zunächst in Widersprüche verwickelte, räumte er im Laufe seiner Befragung ein, den Unfall verursacht zu haben. So sei er am frühen Morgen alleine mit dem Wagen in Richtung Espelkamp unterwegs gewesen, von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Anschließend habe er die Kennzeichenschilder abmontiert und sich mit einem Taxi nachhause fahren lassen.

Da ein Atemalkoholtest den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigte, wurde ihm auf der Wache Espelkamp eine Blutprobe entnommen. Fahrzeug und Führerschein wurden sichergestellt.

