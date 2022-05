POL-LB: Asperg: Geldautomat in Supermarkt aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Rund 22.000 Euro Sachschaden sowie ein leicht verletzter BMW-Fahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr in der Holdergasse in Schwieberdingen ereignete. Ein 28 Jahre alter Mann fuhr mit seinem BMW in Richtung Hirschgasse, als er mutmaßlich am Steuer einschlief und nach rechts von der Fahrbahn abkam. ...

