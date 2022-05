Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zahlreiche PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag in der Moltke- und Grabenstraße in Gärtringen mindestens zehn am Fahrbahnrand geparkte PKW, indem sie jeweils den rechten Außenspiegel der Fahrzeuge abtraten oder -schlugen. Die Unbekannten dürften gegen 04:30 Uhr durch die beiden Straßen gezogen sein. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, sucht sowohl Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, als auch etwaige weitere Geschädigte.

