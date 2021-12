Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemeldung von 17.43 Uhr: Verkehrsunfall mit Kleinbus

Warendorf (ots)

Die Unfallörtlichkeit befindet sich in Everswinkel und nicht wie in der ursprünglichen Meldung angegeben in Warendorf. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell