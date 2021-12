Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit Kleinbus

Warendorf (ots)

5 leichtverletzte Kinder - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am heutigen Freitagmittag gegen 14.00 Uhr auf der Münsterstraße in Warendorf ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Mann aus Neubeckum die Münsterstraße in Fahrtrichtung L 793. Um einem entgegenkommenden PKW auszuweichen, lenkte der Fahrer seinen Kleinbus nach rechts. Dabei touchierte er einen geparkten PKW. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem Fahrer noch 6 Kinder, im Alter von 8 bis 10 Jahren, in dem Bus. Von den Kindern verletzten sich 5 Kinder leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

