POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollstuhl

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw, ist am Donnerstag (02.12.2021, 17.30 Uhr) eine Frau im Rollstuhl in Ahlen leicht verletzt worden.

Eine 61-jährige Ahlenerin war in ihrem Auto auf der Straße Am Stockpapier Richtung Rottmannstraße unterwegs. Als sie die Emanuel-von-Ketteler-Straße überquerte, stieß sie mit einer 42-jährigen Ahlenerin zusammen. Diese fuhr in einem elektrischen Rollstuhl auf dem linken Geh- und Radweg der Emanuel-von-Ketteler-Straße Richtung Zeppelinstraße.

Rettungskräfte brachten die 42-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

