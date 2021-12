Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (02.12.2021) einen schwarzen Ford Mondeo in Drensteinfurt angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das Auto war zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Sendenhorster Straße abgestellt. Der Unbekannte beschädigte den Ford hinten rechts und fuhr anschließend weiter, ohne die Polizei zu informieren.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell