Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Berauscht und ohne Führerschein unterwegs (21.02.22)

Radolfzell (ots)

Einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden 25 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, an einer Tankstelle in der Böhringer Straße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb sich der Mann im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.

