Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss (21.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Autofahrer hat die Polizei am Montag gegen 16 Uhr auf der Dürrheimer Straße aus dem Verkehr gezogen. Ein 20-jähiger Subaru Fahrer fiel den Beamten bei einer Kontrolle mit drogentypischen Anzeichen auf, was ein Drogenvortest an der Kontrollstelle unterstrich. Der Autofahrer musste sein Auto stehen und sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

