POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Viele Anrufe durch Telefonbetrüger "Falsche Polizisten"

Senior trickst Betrügerin aus (21.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit der bekannten Masche "Falscher Polizist" haben am Montag Betrüger versucht, mehrere Anwohner in Villingen-Schwenningen abzuzocken. Dabei gingen die Täter mit einer bekannten Masche vor: sie gaben sich am Telefon als "Polizei" aus und behaupteten, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei. Im weiteren Verlauf des Telefonats boten sie dann an, Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer "in Sicherheit" zu bringen. Alle Angerufenen erkannten sofort die Betrugsabsicht und beendeten das Telefonat. Ein 81-Jähriger, der den Telefonbetrug ebenfalls sofort witterte, ging noch weiter: er verwickelte die falsche Polizistin in ein Gespräch, ohne von sich etwas bekannt zu geben. Als er die Anruferin schließlich zum Kaffee einlud, beendete diese das Gespräch.

Die Polizei warnt vor dieser und anderen Telefonbetrugsmaschen. Die Polizei fragt nie am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen, das machen nur Betrüger! Tipps, um sich gegen die vielfältigen Betrugsmaschen zu wehren, gibt es auf den Internetseiten der Polizeiprävention unter www.polizei-beratung.de .

