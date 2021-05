Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gefährliche Köder auf Spazierweg ausgelegt

Bad Kreuznach (ots)

Im Wochenendgebiet Waldalgesheim wurden auf dem dortigen Grünstreifen des Fuchspfades am Morgen des 11.05.2021 von einem aufmerksamen Hundebesitzer auf einer Strecke von ca. 800 m mehrere mit Metallnägeln präparierte Wurstköder aufgefunden. Ein Hund hat bereits einen Köder aufgenommen und befindet sich in veterinärärztlicher Behandlung. Das Umweltkommissariat der Kriminalinspektion ermittelt in der Angelegenheit wegen eines Straftatbestandes gegen das Tierschutzgesetz und bittet alle Hundebesitzer, die in dem Wochenendgebiet unterwegs sind, ihre Vierbeiner angeleint zu führen und darauf zu achten, dass die Tiere möglichst keine Gegenstände vom Boden aufnehmen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Ringstr. 3 55543 Bad Kreuznach Tel.: 0671-8811-100.

