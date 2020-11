Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einem leerstehenden Geschäftsgebäude

Mehrere Brandherde von Feuerwehr gelöscht

Gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr in Dortmund in die Bornstraße alarmiert. Mehrere Anwohner und vorbeifahrende Bürger hatten eine Rauchentwicklung aus einem leer stehenden Geschäftsgebäude gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden Rauchentwicklungen aus mehreren Teilen des Gebäudekomplexes gesichtet. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Gebäude erkundet, weil in dem ehemaligen Garten-Center der Verdacht nahe lag, dass sich dort Obdachlose einen Schlafplatz gesucht haben könnten. Schnell wurde deutlich, dass dem auch so war und es an mehreren Stellen zu Bränden an Schlafplätzen gekommen war. Glücklicherweise wurden keine Personen in dem gesamten Gebäude aufgefunden und somit gab es auch keine Verletzten. Die einzelnen Brandherde konnten schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude maschinell belüftet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Bornstraße in Fahrtrichtung Norden für mehr als 1 Stunde gesperrt werden. Am Einsatz beteiligt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Wache 1 (Stadtmitte), Wache 2 (Eving), sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eving (LZ25).

