Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Bombenfund bei Erdaushubarbeiten- Gefahrenbereich ausgeweitet; Pressestelle vor Ort; Pressemitteilung Nr. 2

Ketsch/Rhein-Neckar-KreisKetsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Fundort der Bombe inmitten von Ketsch ist weiträumig abgesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Nach einer ersten Lagesondierung mit den Angehörigen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, die mit vier Mann am Einsatzort sind, ist beabsichtigt, alle Gebäude in einem Radius von 200 Metern zu räumen und die darin befindlichen Personen zu evakuieren. Wie viele Haushalte und Personen dadurch betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Alle Personen sollen zunächst in der Rheinhalle untergebracht werden.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat vor Ort eine Pressestelle eingerichtet, die für Informationen telefonisch unter 0152/57721025 erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell