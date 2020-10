Polizeipräsidium Mannheim

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zugang zu einem Baustellengelände in der Straße "An den Werften" und entwendeten einen elektrischen Caddy. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke EZGO, dunkelgrün, mit einem seitlich angebrachten Werbeaufdruck der Firma Knödler electronic solutions ohne Zulassung für den Straßenverkehr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

