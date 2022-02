Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Streit um Maskenpflicht in Tankstelle (20.02.22)

(Radolfzell) (ots)

Eine Frau hat einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Böhringer Straße am Sonntag gegen 19 Uhr nach einem Streit körperlich angegriffen. Auslöser war, dass die Frau die Tankstelle ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung betrat. Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter forderte sie mehrfach auf, eine Maske aufzuziehen. Als sie sich weigerte, verwies sie der Mann aus dem Verkaufsraum. Darüber zeigte sich die unbekannte Frau derart erbost, dass sie gegen eine Plexiglasscheibe an der Kasse schlug. Die traf den Mitarbeiter im Gesicht und verletzte ihn leicht. Auch seine Brille ging zu Bruch. Die Polizei ermittelt gegen eine Verdächtige. Sie muss mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

