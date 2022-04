Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim (BAB 81 AS Mundelsheim FR S - HN): Fahrzeug in Autobahnabfahrt verunfallt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 18:47 Uhr befuhr ein 26-jähriger VW-Lenker die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. An der Anschlussstelle Mundelsheim wollte er von der A81 abfahren. In der Ausfahrt kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken geriet der VW ins Schleudern, kippte um und kam in der Auffahrt zur A81 auf dem Dach zum Liegen. Der 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Vor Ort waren der Rettungsdienst, das THW und drei Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Heilbronn im Einsatz. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell