POL-LB: Ludwigsburg (BAB 81 AS LB-Nord FR HN - S): Frontalzusammenstoß aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt

Am Freitag kam es gegen 16.20 Uhr an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Frontalzusammenstoß. Der 46-jährige Pkw-Lenker eines Suzuki Jimny befuhr von Heilbronn kommend mit überhöhter Geschwindigkeit die dortige Ausfahrt. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und gelangte über den Grünstreifen auf die Fahrbahn der Auffahrt zur A81 Richtung Stuttgart. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford Focus einer 32-Jährigen, die gerade im Begriff war auf die Autobahn aufzufahren. Die Pkw-Lenkerin des Ford Focus wurde dabei leicht verletzt. Der 46-Jährige erlitt aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes ebenfalls leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Auffahrt in Richtung Stuttgart für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

