Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Erneut Holzstapel in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag versuchte ein unbekannter Täter im Gewann "Roter Berg" in Schönaich erneut, mehrere auf einem Grundstück gelagerte Holzstapel in Brand zu setzen. Gegen 11:30 Uhr bemerkte ein 78-jähriger Passant Rauch und entdeckte mehrere qualmende Holzstapel. Er reagierte sofort, machte durch lautes Rufen auf die Situation aufmerksam und begann, den Brand mit Wasser zu löschen. Ein weiterer Passant wurde durch die Hilferufe aufmerksam und alarmierte über Notruf die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Schönaich, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Brandstellen schließlich endgültig löschen. Durch das beherzte Eingreifen des 78-Jährigen entstand im Endeffekt lediglich Sachschaden in Höhe von rund 200 - 300 Euro. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kamen mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Vorfall wird einer Serie von ähnlich gelagerten Brandstiftungen in den letzten Wochen zugeordnet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell