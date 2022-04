Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die zu einem Diebstahl am Freitagmorgen gegen 03:35 Uhr in der Herrenalber Straße in Böblingen Hinweise geben können. Ein unbekannter Täter öffnete an mindestens einem geparkten Fahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt unverschlossen geparkt war, die Türe und entwendete mehrere Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren im Wert von rund 500 Euro. Zuvor versuchte der unbekannte Täter bereits weitere Fahrzeuge im Bereich der Calmbacher Straße, mutmaßlich erfolglos, zu öffnen.

