Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Garage in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag wurde ein Nachbar in der Rampacherstraße gegen 19.11 Uhr auf eine Rauchentwicklung ausgehend von einer gegenüberliegenden Garage aufmerksam. Nachdem der Anwohner die Eigentümer und im Anschluss die Rettungskräfte verständigt hatte, gelang es diesen noch rechtzeitig einen dort abgestellten Pkw ins Freie zu fahren. Wenige Augenblicke später stand die Garage bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Garage brannte vollständig aus. In der Garage wurden dabei mitunter noch zwei Motorräder sowie ein Anhänger beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes befand sich vorsorglich am Einsatzort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise vier Streifenbesatzungen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell