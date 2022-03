Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Generationswechsel beim Polizeipräsidium Mannheim in vollem Gange

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 01.03.2022, konnte Polizeipräsident Siegfried Kollmar im Polizeipräsidium Mannheim 62 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im mittleren Polizeivollzugsdienst begrüßen. Die frisch ausgebildeten Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister werden auf den 17 Polizeirevieren sowie in den beiden Einsatzzügen des Polizeipräsidiums ihren Dienst verrichten.

Angesichts der hohen Anzahl der Pensionäre der vergangenen Jahre ist Polizeipräsident Kollmar erleichtert, in diesem Jahr ein großes personelles Plus zu verzeichnen. "Aufgrund der stetig wachsenden Arbeitsbelastung sind wir froh, in diesem Jahr eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen zu dürfen. Einsatzlagen wie die Krawalle der Neckarwiese in Heidelberg, als auch die durch die Pandemie hinzugekommenen Einsätze erfordern einen immensen Personalkörper, den wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen stärken.", so Kollmar. Neben den 62 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten durfte sich auch die Verwaltung des Polizeipräsidiums über Zuwachs freuen. Zwei Beamtinnen und ein Beamter unterstützen künftig das Referat Finanzen, das Referat Personal und den Bereich Recht und Datenschutz.

Am 01. April wird der "Generationswechsel" fortgeführt, wenn das Polizeipräsidium Mannheim junge Polizeikommissarinnen und -kommissare nach erfolgreich abgeschlossenem Studium begrüßen darf. Auch Absolventen der Sonderlaufbahn wirtschaftskriminalistischer/cyberkriminalistischer Dienst werden das Präsidium ab dem 01. April tatkräftig unterstützen. Wie viele neue Stellen besetzt werden, ist noch nicht bekannt. Im Polizeipräsidium Mannheim sind derzeit rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeivollzugsdienst, im Nichtvollzug und im Tarifbereich beschäftigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell