POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Auffahrunfall und haut ab - Verursacher schnell ermittelt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein zunächst unbekannter VW-Fahrer verursachte am Donnerstagabend auf der B 3 bei Leimen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der B 3 von Wiesloch in Richtung Heidelberg unterwegs. Zwischen den Ausfahrten zur St. Ilgener Straße und dem Stralsunder Ring fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit einem voranfahrenden 29-Jährigen dicht auf dessen 1er-BWM auf. Um wieder Abstand zu gewinnen, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit, woraufhin der VW-Fahrer ebenfalls beschleunigte und abermals dicht auffuhr. In der weiteren Folge fuhr der VW dem BMW zweimal hinten auf und überholte den BMW schließlich. Während des Überholvorgangs drängte er den BMW nach rechts ab. Beim Ausweichen nach rechts prallte dieser schließlich in die rechten Leitplanken. Der VW-Fahrer beschleunigte und flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Zusammenprall zogen sich zwei Mitfahrer im BMW leichte Verletzungen zu. Zudem verlor der VW-Fahrer beim Aufprall das vordere Kennzeichenschild. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte ermittelt werden, dass der 60-jährige Fahrer des VW auf dem Weg zur Arbeit war. Er konnte schließlich an seiner Arbeitsstelle in Heidelberg angetroffen werden. Beim Eintreffen der Beamten befand er sich bei seinem Fahrzeug. An diesem konnten mit dem Unfall übereinstimmende Schäden festgestellt werden. Zudem fehlte das vordere Kennzeichenschild. Der 60-Jährige wollte jedoch von einem Unfall nicht mitbekommen haben. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte nicht festgestellt werden.

Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Dessen Führerschein musste beschlagnahmt werden, da der 60-Jährige nicht zur freiwilligen Herausgabe bereit war.

