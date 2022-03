Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit unklarem Hergang in der Talhausstraße - Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr kam es in der Talhausstraße an der Einmündung Pfälzer Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seiner Yamaha auf den Einmündungsbereich von Ketsch kommend zu, um in den Pfälzer Ring abzubiegen. Der 61-jährige Fahrer eines Audis, welcher aus der Gegenrichtung kam, wollte ebenfalls in den Pfälzer Ring abbiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 63-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Beide Beteiligte gaben gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, dass die Ampelanlage für sie grün zeigte. Der Gesamtschaden liegt bei 9.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

