Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Firmengebäude

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 22:40 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Casterfeldstraße einzudringen, wo er versuchte, einen Snackautomaten aufzubrechen. Da die Alarmanlage des Gebäudes auslöste, verständigte eine Sicherheitsfirma die Polizei. Dem Täter gelang es jedoch, unerkannt zu flüchten - ohne Beute.

